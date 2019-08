A Venezia gadget cult cappello da guappo

VENEZIA, 27 AGO- Un cappello da guappo, è il gadget cult atteso al Lido con il cast di 5 È IL NUMERO PERFETTO, il film di Igort, unico italiano in concorso alle Giornate degli Autori in programma il 29 (giorno dell'uscita in sala con 01 Distribution). Tra i gadget creati per l'occasione dalla Sardegna Film Commission, anche la t-shirt del film, la shopper, e i dolci sardi Papassinas. Saranno oltre mille i cappelli ispirati a quello disegnato e realizzato dalla costumista del film, Nicoletta Taranta, indossato da Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) che saranno regalati ai fan del Lido. Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Bucirosso e Igort arriveranno il 28 agosto e parteciperanno al tappeto rosso della serata di apertura.