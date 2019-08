Mastronardi, sarò madrina super cinefila

VENEZIA, 27 AGO - Stato d'animo: "Alterno momenti di ordinaria follia a calma e gioia, oscillo tra l'ansia e lo stress. Tornerò calma penso dopo il 7 settembre": elegante in tailleur pantaloni, Alessandra Mastronardi, 33 anni di luminosa bellezza sarà la madrina di Venezia 76 e domani condurrà la cerimonia di apertura. E' così caricata per l'avventura veneziana da non sentire affatto l'ondata di caldo agostano che divide il Lido in due categorie proprio davanti al Palazzo del cinema: bagnanti in costume e infradito da una parte e popolo del festival (giornalisti, operatori, uffici stampa, talenti) sudaticcio e arrancante in abiti civili e borse piene di carte dall'altra. "Venezia è una scarica di adrenalina forte, imparare a gestirla sarà dura", dice all'ANSA. Il suo discorso inaugurale "racconterà il grande amore per il cinema, è giusto non metterci altro, non contaminarlo con la politica. Lo sto preparando da giorni, sarà qualcosa anche di personale, privato".