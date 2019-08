81 anni Costanzo festa su Mediaset Extra

ROMA, 27 AGO - Mercoledì 28 agosto, in occasione dell'81/o compleanno di Maurizio Costanzo, Mediaset Extra (canale 34 del telecomando) festeggia il giornalista ed autore con una programmazione ad hoc, che partirà alle ore 7.00 del mattino per protrarsi fino alle 6.00 del giorno successivo. Centrale, in prima serata, lo speciale "Sipario: buon compleanno Maurizio", che ripercorre la lunga, ricca ed eclettica carriera dell'autore, presentatore, giornalista, sceneggiatore e scrittore (suo anche il testo della magnifica canzone "Se telefonando" di Mina), con testimonianze di Fiorello e Maria De Filippi. Apre i festeggiamenti alle ore 7.00, un episodio della sitcom "Ovidio", dove Costanzo- attore è proprietario di un'enoteca a Monaco di Baviera ed è sposato con Gertrud, cantante lirica mancata. I due hanno tre figlie (Monica Scattini, Sabina Guzzanti e Claudia Pittelli) e tre bassotti. A seguire la puntata di Maurizio Costanzo Show con ospiti Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi.