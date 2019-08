Frascari, racconto il Club 57 ai ragazzi

ROMA, 27 AGO - Metti un giubbotto di pelle. Un po' di gelatina sui capelli. Un juke box acceso. Ed ecco che torna subito quell'aria un po' da Elvis e un po' Happy Days. Anche se hai 21 anni e quell'età d'oro non l'hai mai vissuta. Come per Riccardo Frascari, classe 1997, che quel mondo ora lo racconta al pubblico più giovane, unico interprete italiano di ''Club 57'', la serie targata Rainbow, che da fine settembre torna su Rai Gulp con i nuovi, attesissimi, episodi. ''Gli anni '50 sono sempre stati la mia grande passione'', racconta all'ANSA Frascari, che nella serie recita in un cast tutto internazionale, accanto alla protagonista venezuelana Evaluna Montaner. ''Già a 12 anni avevo il poster di Elvis in camera - dice - Adoravo i film di icone come James Dean e Marlon Brando. E poi quello è il decennio che più ha cambiato la società civile, l'approccio alla famiglia, i rapporti con i genitori. Per non contare la musica. Se avessi una macchina del tempo, io sceglierei di tornare proprio lì''.