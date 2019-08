Io Leonardo, dal 2/10 film con Argentero

ROMA, 27 AGO - Il 2 maggio 1519 moriva ad Amboise, in Francia, Leonardo da Vinci. Nell'anno in cui tutto il mondo celebra i cinquecento anni dalla scomparsa del genio toscano, è atteso nelle sale cinematografiche italiane "Io, Leonardo", il nuovo film d'arte prodotto da Sky con Progetto Immagine e distribuito nei cinema italiani dal 2 ottobre a cura di Lucky Red, con Luca Argentero nel ruolo di Leonardo da Vinci. A seguire il film sarà in onda sui canali Sky ed inizierà la distribuzione internazionale con True Colours. "Io, Leonardo" è un affascinante racconto alla scoperta dell'uomo, dell'artista, dello scienziato e dell'inventore che accompagnerà lo spettatore in un'esperienza inedita e coinvolgente nella mente di Leonardo da Vinci, con uno nuovo sguardo molto lontano dagli stereotipi. Nel cast, oltre ad Argentero, ci saranno Angela Fontana nei panni di Cecilia Gallerani e Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico il Moro. La voce narrante è di Francesco Pannofino