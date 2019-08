Viola Davis sarà Michelle Obama in Tv

NEW YORK, 27 AGO - Viola Davis sara' Michelle Obama in una nuova serie tv: l'attrice premio Oscar interpreterà il ruolo della ex First Lady in un programma a puntate di Showtime sulle mogli dei presidenti nella storia degli Usa. La moglie di Barack Obama, Eleanor Roosevelt e Betty Ford saranno al centro della prima stagione scritta dal romanziere Aaron Cooley e di cui la stessa Davis sara' produttrice esecutiva. Intitolata "First Ladies", la serie si prefigge di illuminare sulla vita personale e politica delle inquiline della Casa Bianca mostrando, tra l'altro, la centralità' della East Wing, l'ala della residenza presidenziale dove hanno l'ufficio le mogli dei presidenti, nel processo decisionale della politica americana. Michelle Obama ha incontrato la Davis in varie occasioni. L'attrice ha vinto un Oscar come attrice non protagonista per il suo ruolo in "Fences" (Barriere) con Denzel Washington.