Un'epoca raccontata dalla matita di Levi

MATERA, 27 AGO - L'Italia dell'immediato Secondo dopo guerra vista attraverso le virtù, le debolezze e i paradossi dei personaggi politici dell'epoca sono il filo conduttore della mostra "Carlo Levi. L'arte della politica. Disegni (1947-1948)", allestita a Matera presso il Centro "Carlo Levi" di Palazzo Lanfranchi. L'inaugurazione è fissata per domani: rimarrà aperta fino al 31 ottobre. La mostra, attraverso giornali e 56 disegni pubblicati sul quotidiano "L'Italia Socialista" diretto da Aldo Garosci, nel quale Carlo Levi (1902-1975)e intellettuali come Adriano Olivetti, Manlio Rossi Doria e altri lavorarono fino alla chiusura della testata, coincisa con la sconfitta del "Fronte Popolare", è organizzata in due sezioni principali delimitate dalle elezioni politiche del 18 aprile 1948. I disegni, di proprietà del Centro, sono ordinati in base ai temi dell'analisi politica.