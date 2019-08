Al via Mare di Circe Film Festival

ROMA, 27 AGO - Al via la prima edizione "Mare di Circe Film Festival", festival della commedia italiana in programma dal 29 al 31 agosto, con la direzione artistica del regista Paolo Genovese e la direzione esecutiva di Fabrizio Conti e del team di Snap Creative Hub, che si svolgerà nella piazza del Municipio a San Felice Circeo (Latina). Nel corso del festival saranno assegnati i riconoscimenti Dea Circe alle eccellenze dell'ultima stagione cinematografica italiana. Tra gli ospiti in arrivo Giorgio Tirabassi, Michela Andreozzi, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Antonio Giuliani, Elena Sofia Ricci, Alessandro Haber, Mia Benedetta, Andrea Perroni e L'Orchestraccia. La rassegna, condotta da Olivia Tassara di Sky Tg24, propone tre serate dedicate alla commedia italiana, con altrettanti film selezionati da Paolo Genovese: In viaggio con Adele, Il grande salto, Ma cosa ci dice il cervello. Omaggio a Ilaria Occhini ricorda l'attrice scomparsa lo scorso 20 luglio con la proiezioni di alcuni suoi film nel Cinema Anna Magnani.