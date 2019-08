Jova Beach Party Montesilvano si prepara

MONTESILVANO (PESCARA), 27 AGO - Sono cominciati questa mattina i lavori sulla spiaggia di Montesilvano (Pescara) che ospiterà, il 7 settembre prossimo, il 'Jova Beach Party'. A breve al via lo smantellamento di tre stabilimenti balneari - Sabbia d'Oro, Hotel Prestige e Bagni Bruno - che entro giovedì 29 mattina dovranno avere liberato i lidi da ombrelloni, palme e attrezzature. "Lo facciamo volentieri, anche sapendo di creare qualche piccolo disagio ai nostri clienti, che però hanno ben compreso l'importanza dell'evento - spiegano Elio Di Giuseppe e Pina Silvetti, titolari di Sabbia d'Oro e Bagni Bruno - Dal 9 settembre potremo risistemare gli ombrelloni per l'ultima parte della stagione". "Stiamo seguendo il crono-programma dei lavori - spiega Alessandro Pompei, assessore ai Grandi Eventi - Sono partiti dalla spiaggia, previsti pulizia delle siepi e livellamento dell'arenile per la sistemazione del palco. Su viabilità e parcheggi nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro che ufficializzeremo".