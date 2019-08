Tornano i Moda' con Testa o croce e tour

ROMA, 27 AGO - Uscirà il 4 ottobre il nuovo album di inediti che segna il ritorno dei Moda', intitolato "Testa o croce", disponibile da venerdì 30 agosto in pre-order. Con instant gratification, Quel sorriso in volto e il nuovo singolo Quelli come me. Un ritorno coronato dall'annuncio del nuovo tour della band dal 2 dicembre dato a sorpresa dal palco dei Seat Music Awards. Senza contare che in soli due mesi il video del primo singolo "Quel sorriso in volto" è già arrivato a 4 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube. In meno di due mesi dall'annuncio, gli appuntamenti live nei Palasport di Milano e Roma sono raddoppiati e si sono aggiunte date anche in tutto il resto dell'Italia. Il nuovo album arriva a quattro anni dal precedente. Nella tracklist: Testa o croce, Quel sorriso in volto", Puoi leggerlo solo di sera, Quelli come me, Per una notte insieme, Voglio solo il tuo sorriso, Una vita non mi basta, Non respiro, La fata, Non te la prendere, Love in the '50s, Guarda le luci di questa città, Quel sorriso Giogiò.