Trieste celebra lo scrittore Pahor

TRIESTE, 26 AGO - "Dobbiamo essere grati a gente come Pahor. Lui sta a questa piazza come questa piazza sta a lui". Lui è lo scrittore Boris Pahor, che oggi festeggia i 106 anni, la piazza è quella centrale di Trieste intitolata a Guglielmo Oberdan. Cominciano così le celebrazioni per il compleanno di Pahor, in un'atmosfera familiare dove la lingua slovena e quella italiana si confondono e dove vengono distribuiti dolcini sloveni e si brinda alla salute dello scrittore, assente alla manifestazione. L'evento - organizzato dal Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci e l'Ente Italiano per la conoscenza della lingua e della cultura Slovena - si svolge davanti all'installazione artistica "Cantico dei cantici" di Marcello Mascherini, dedicata ai "fidanzatini" e che ricorda la morte del ventenne Pino Robusta nella Risiera di San Sabba. Ma questa piazza assume anche un ulteriore significato: sotto i portici del civico 4 Pahor fu rinchiuso e interrogato dai nazisti in quanto antifascista. (ANSA).