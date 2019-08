A Pordenonelegge Junior i grandi autori

PORDENONE, 26 AGO - Un progetto culturale su misura dei giovani lettori: pordenonelegge Junior nasce da questi presupposti e ancora una volta, in occasione della XX/a edizione della Festa del Libro con gli Autori - dal 18 al 22 settembre - il programma dedicato ai bambini e ai ragazzi riunisce il meglio della letteratura dedicata, italiana e internazionale. Un cartellone che punta sulle voci più brillanti nel coinvolgimento dei ragazzi in quella esperienza straordinaria che è la lettura. Tra i protagonisti della sezione Luigi Garlando, Tommaso Percivale, Katherine Rundell, Andrea Vico, Francesco D'Adamo, Zita Dazzi, Alberto Pellai, Barbara Tamborini, Rebecca Dautremer, Beatrice Masini, Andrea Maggi, Antonio Ferrara, Matteo Corradini e Jacopo Olivieri. Spazio anche per la storia del calcio, dalla mitica partita Italia-Germania 4-3 di Messico 1970 alla tragedia di Superga, che si intreccia con l'amicizia tra due ragazzi: è al centro de 'La squadra dei sogni', il romanzo del giornalista sportivo Marino Bartoletti. (ANSA).