Venezia: Baratta inaugura 'Ritratti'

VENEZIA, 26 AGO - 'Ritratti (Opere uniche)' è il titolo della mostra, inaugurata questa mattina all'hotel Des Bains del Lido di Venezia, allestita dalla Biennale di Venezia in occasione della 76/a Mostra internazionale d'arte cinematografica. Per il secondo anno consecutivo, grazie alla disponibilità di Coima Sgr, fondo gestore degli spazi, il festival veneziano si riappropria dello storico hotel dell'isola. "E' di buon auspicio e quasi con spirito ironico - ha introdotto il presidente della Biennale, Paolo Baratta - che il primo passo della Mostra 2019 avvenga qui, come una sorta di messaggio lanciato a coloro che possono ridarci questi spazi". L'esposizione, aperta fino al 15 settembre, raccoglie 300 Polaroid giganti che raffigurano i protagonisti delle edizioni della Mostra del Cinema dal 1996 al 2004, da Bernardo Bertolucci a Zhang Yimou, da Johnny Depp a Julianne Moore, da George Clooney a Vasco Rossi, selezionate all'interno della collezione di circa tremila scatti dell'agenzia Photomovie.