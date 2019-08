Arriva il circo contemporaneo a Colorno

PARMA, 26 AGO - Per tre giorni, dal 30 agosto all'1 settembre, il circo contemporaneo animerà la 12/a edizione del festival 'Tutti matti per Colorno', che trasformerà la cittadina ducale parmense con il talento di artisti internazionali, musica e teatro di strada: 100 spettacoli, 72 artisti e 21 compagnie in 15 postazioni dislocate tra Reggia e parco ducale. Tra le performance più attese 'Transports exceptionnels', opera coreografica della compagnia Beau Geste, duetto tra un ballerino e un escavatore con l'accompagnamento di celebri arie operistiche, il clown Leandre (Catalogna) e i pluripremiati acrobati del Cirque la Compagnie con 'L'Avis bidon', che prenderanno d'assalto la scena sulle note di Wagner e dei Noir Desir. Spazio anche alla musica con Fanfare Olaitan del Benin, Sugar Daddy and The Cereal Killers, The Blind Rats, il pianista Roberto Esposito. "Il carattere trasversale del festival - commenta il sindaco Christian Stocchi - è in grado di coinvolgere intere famiglie in modo creativo e intelligente".