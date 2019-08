Incassi, Re Leone trionfa con 14 milioni

ROMA, 26 AGO - Come da previsioni, il Re Leone trionfa anche in Italia mettendo a segno nel solo week end quasi 11 milioni per un totale di 14 in soli 5 giorni. Un'iniezione di energia a tutto il box office che con 13 milioni 26 mila euro totali segna un incredibile incremento del 463% rispetto a una settimana fa e del 78% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al secondo posto, come è ovvio molto distaccato, Fast & Furious - Hobbs & Shaw che guadagna altri 623 mila euro per un totale di 5 milioni 266 mila in 3 settimane. Esordisce al terzo posto Il Signor Diavolo di Pupi Avati che incassa 426 mila euro. Scivola quarto Crawl - Intrappolati (con 190 mila euro nel week end arriva a un totale di 642 mila in 15 giorni). Gli altri debuttanti sono in 5/a posizione La rivincita delle sfigate e in decima L'ospite.