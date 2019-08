Da Ozpetek a Monicelli, cinema a teatro

ROMA, 25 AGO - La grande curiosità è sicuramente per il ''debuttante'' Ferzan Ozpetek. Ma anche per un interprete e regista mai scontato come Vinicio Marchioni, a tu per tu con Totò. O per Alessandro Gassmann, che dopo il successo di ''Qualcuno volò sul nido del cuculo'', pesca a piene mani da uno dei più bei film di Marlon Brando. È lo scambio continuo tra cinema e palcoscenico, che anche nella prossima stagione teatrale ispira autori, spettacoli e produzioni. A cominciare, appunto, da Ozpetek che firma anche la sua prima regia teatrale di prosa, riprendendo, dieci anni dopo, ''Mine vaganti''. Lo spettacolo debutterà all'Ambra Jovinelli di Roma a febbraio, con Arturo Muselli e Giorgio Marchesi nei panni dei due fratelli leccesi, Francesco Pannofino e Paola Minaccioni. Arriva sotto Natale ''I soliti ignoti'', capolavoro di sceneggiatura di Monicelli, Suso Cecchi D'Amico e Age e Scarpelli, oggi nelle mani di Vinicio Marchioni. Sempre a dicembre, anche il ritorno di ''Fronte del porto'' con Alessandro Gassmann.