La mansio romana su Google Street View

SAN BARTOLOMEO AL MARE, 25 AGO - Le immagini sferiche della 'mansio romana', il sito archeologico di San Bartolomeo al mare (Imperia), dove è stata scoperta un'antica 'area di servizio' del I-II secolo dC lungo l'allora via Julia Augusta, sono state inserite in Google Street View, il portale che permette agli utenti di vedere parti di varie città del mondo, al livello del terreno. Lo comunica Wepesto, l'associazione di promozione del territorio ligure, promotrice dell'iniziativa, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e del Paesaggio. Gli scavi, che sono tutt'ora in corso sotto la direzione dell'Università di Genova per datare i reperti, riguardano l'antica via Julia Augusta che collegava Roma alla Penisola Iberica.