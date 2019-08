Charlie says, le donne setta di Manson

ROMA, 25 AGO - Anche il cinema, dopo la letteratura, punta i riflettori sulla strage di Bel Air, a Los Angeles, avvenuta 50 anni fa, nella quale una setta di criminali composta dalla gran parte da donne agli ordini di Charles Manson, decise di assassinare tutte le persone presenti in una villa di Cielo Drive: la proprietaria della casa, l'attrice Sharon Tate, incinta all'ottavo mese di Roman Polansky, Jay Sebring, amico e parrucchiere dell'indimenticabile protagonista del film cult Per favore non mordermi sul collo, gli altri ospiti Abigail Fogler, Wojciech Frykowski, il guardiano della villa Steven Parent. Mentre Mariopaolo Fadda ricostruisce il caso nel suo libro, La famiglia Manson-Dall'estate dell'amore all'estate dell'orrore, il cinema lo ricorda con un nuovo film di Quentin Tarantino, C'era una volta Hollywood, in uscita in Italia il 18 settembre, e dal 22 agosto con Charlie Says, regia di Mary Harron: viaggio nella mente di Manson attraverso gli occhi di una psicologa e tre donne della setta incriminate per strage.