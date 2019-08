Possibile concerto Bob Dylan a Catanzaro

CATANZARO, 24 AGO - Bob Dylan, nel 2020, tornerà in Italia per una nuova tournée nell'ambito della quale potrebbe tenere un concerto a Catanzaro. Il promoter Ruggero Pegna ha bloccato la data del 7 luglio del prossimo anno per l'esibizione nel capoluogo calabrese del Premio Nobel 2016 per la Letteratura. Pegna ha avviato le fasi propedeutiche all'organizzazione e alla conferma definitiva del concerto, inviando una proposta ufficiale in tal senso al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ed al presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto. Entrambi si sono dichiarati interessati all'organizzazione dell'evento che, nelle intenzioni di Pegna, autore, tra l'altro, del romanzo "Il cacciatore di meduse", incentrato sull'antirazzismo, dovrebbe trasformarsi in un concerto dedicato ai temi della pace e della solidarieta', contro ogni forma di discriminazione razziale.