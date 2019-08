J.Nielson, fabbro ricama lame col fuoco

GENOVA, 24 AGO - J. Neilson è considerato uno dei migliori maestri armaioli al mondo. Le sue lame sono apprezzate ovunque per la bellezza della lavorazione e la loro solidità. Capace di 'ricamare' l'acciaio piegandolo più volte per creare diversi tipi di 'damascatura', J.Neilson è non solo un celebrato 'mastersmith', un maestro fabbrio, ma anche una star televisiva: è giudice nella trasmissione 'Forged in Fire', Il fuoco di spade, per History Channel e così facendo ha trasformato la sua arte in uno spettacolo seguito da milioni di spettatori negli Usa e in Europa. La sua è un'arte antica, realizzata grazie all'abilità manuale e a una grande esperienza. "Credo che la forgiatura sia cresciuta in popolarità negli ultimi 20 anni perché molti di noi pur vivendo in una società 'usa e getta' apprezzano la sensazione avere qualcosa fatto a mano da un artigiano. Si era perso il contatto con il lavoro manuale e la capacità di creare le cose".