Palazzo Pitti e Boboli gratis il 27/8

FIRENZE, 23 AGO - Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli a Firenze a ingresso gratuito, martedì 27 agosto, in occasione della ricorrenza dell'incoronazione a granduca di Cosimo I, evento che segnò la nascita del Granducato di Toscana, avvenuta il 27 agosto del 1569. Il Granducato passò poi nel 1737, per la mancanza di eredi della famiglia Medici, agli Asburgo-Lorena che conservarono il potere, pur se con alcune interruzioni in epoca napoleonica e risorgimentale, fino all'unità d'Italia. Il 27 agosto, dunque, per tutto il giorno i visitatori potranno accedere liberamente ai musei accolti nell'imponente residenza rinascimentale di Palazzo Pitti: la Galleria Palatina, quella d'Arte moderna, gli appartamenti Imperiali e Reali, il Museo della moda e del costume, il Tesoro dei Granduchi. Ingresso gratuito anche al Museo delle porcellane e al Giardino di Boboli, dove è possibile ammirare, tra l'altro, la mostra 'Tony Cragg a Boboli'.