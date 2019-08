Teste coronate e bestseller d'autunno

ROMA, 23 AGO - Helen Mirren nei panni sfarzosi e potenti dell'imperatrice Caterina II di Russia e quasi a farle da contraltare, Olivia Colman in quelli di Elisabetta II d'Inghilterra; Russell Crowe dà il volto all'ex ceo di Fox News Roger Ailes; un doppio adattamento della Guerra dei mondi, dopo le versioni per cinema e tv, dall'evento radiofonico di Orson Welles al classico del 1953, fino alla rivisitazione di Steven Spielberg. Aspettando i due papi Jude Law e John Malkovich, diretti da Paolo Sorrentino in The New Pope. Teste Coronate è la nuova serie Sky Original con Hbo, con Helen Mirren nei panni di Caterina II di Russia, in onda in autunno. Netflix schiera Olivia Colman in Elisabetta II nella terza stagione di The Crown (dal 17 novembre). Victoria 3 a settembre su laF. Dal 12 ottobre The Romanoffs su Amazon Prime Video. In arrivo Zerozerozero, dal bestseller di Roberto Saviano: in primo piano, sistemi criminali diversi da loro, ma ugualmente violenti e assetati di potere.