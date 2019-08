Fiorella Mannoia, ci crediamo, cambierà

SOVERATO (CATANZARO), 23 AGO - "Noi ci crediamo, cambierà". É lo striscione esposto da Fiorella Mannoia durante il concerto a Soverato in cui quella che é considerata una delle "grandi signore" della musica italiana, dotata di un carisma e di una personalità non solo artistica che ne fanno una delle cantanti più apprezzate, ha evidenziato le sue grandi qualità. E non é certamente un caso che quello striscione la cantante romana lo abbia esposto a conclusione dell'interpretazione, da par suo, di "Povera patria", il brano con cui Franco Battiato descrisse già nel 1991 le condizioni di degrado complessivo del nostro Paese. Una situazione che a distanza di tanti anni si ripresenta ancora oggi e che Fiorella Mannoia ha voluto sottolineare con un'iniziativa che ha trovato un'eco anche tra il pubblico, in alcuni settori del quale é stato esposto lo stesso striscione. La cantante, durante la sua esibizione, ha toccato altri temi importanti come il riscatto del sud e la violenza contro le donne, riscuotendo ampi consensi.