Fantasmi, grandi navi e futuro Marghera

ROMA, 22 AGO - Il 'cuore meccanico' della Laguna di Venezia, "che da cento anni non smette di pulsare": 'fantasmi, ritmi, persone e vite nel complesso industriale e portuale di Marghera tracciano i contorni in Il pianeta in mare, documentario di Andrea Segre, fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre) per poi arrivare in sala dal 26 settembre distribuito da Zalab Film, anche coproduttore con Rai Cinema e in associazione con Luce Cinecittà. Il film non fiction, come rivela il trailer, ci porta in un'area industriale di oltre 2000 ettari (fra le più grandi d'Europa) dove lavorano operai di oltre 60 nazionalità. Una macchia di grigio, fumo, e i colori di centinaia di container scaricati dalle navi intercontinentali. La natura lentamente prova a riappropriarsi degli spazi delle fabbriche dismesse, come il complesso petrolchimico. Squarci diventati spettrali fra acciaio, vetro e cemento armato, percorsi da chi ha lottato in difesa del lavoro, costato a molti, negli anni, la salute.