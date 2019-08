Allen apre Deauville dopo no di Amazon

NEW YORK, 22 AGO - Mentre per Harvey Weinstein si avvicina il giorno del giudizio, Woody Allen, all'indice su Amazon, si e' preso una rivincita: la sua ultima commedia romantica, "Un Giorno di Pioggia a New York", aprirà il 6 settembre il festival di Deauville prima di venire distribuito in autunno in una serie di paesi tra cui l'Italia. Girato nel 2017, il film con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez e Jude Law, era caduto vittima delle polemiche ispirate dal movimento #MeToo dopo le accuse di molestie rilanciate dalla figlia adottiva di Allen, Dylan Farrow. Amazon, che per contratto avrebbe dovuto distribuire la pellicola, aveva scaricato il regista che a sua volta aveva fatto causa chiedendo danni per 68 milioni di dollari. L'uscita in Italia dal 10 ottobre avviene con Lucky Red. Si era ipotizzata anche la ribalta alla Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre). "Un giorno di pioggia" racconta la storia di due giovani che arrivano a New York per un fine settimana.