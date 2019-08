Ovazioni senza fine a Gala per 40/o Rof

PESARO, 22 AGO - E' stata una vera festa della musica il Gala per il quarantesimo del Rossini Opera Festival andato in scena alla Vitrigrigo Arena di Pesaro e in video trasmissione a piazza del Popolo, sold out la prima, gremita la seconda, con il pubblico che non ha smesso di acclamare i 13 cantanti in scena e la puntuale esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Rai diretta da Carlo Rizzi, come si trattasse di un concerto pop. Ma la vera sorpresa, perché non si era mai esibita prima al Rof se non il 17 agosto scorso in un Concerto di belcanto, è stata il soprano statunitense Angela Meade. Con la sua corporatura imponente e una presenza scenica da vera primadonna, accentuata da un abito regale dai cangianti riflessi violacei su cui spiccava un collier di brillanti (veri) a due fili che ha fatto dimenticare per un momento alle signore in sala il suo canto, Meade ha conquistato tutti esibendosi nell'aria di Pirro dell'Ermione.