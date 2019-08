Hollberg, riforma musei toglie fiato

FIRENZE, 22 AGO - "Ora va visto come" il museo "andrà riorganizzato, non ci sono state indicazioni" ma "questa cosa é sorprendente, inaspettata e triste per il patrimonio culturale italiano che ha bisogno di una continuità e non ha bisogno di continui cambiamenti a seconda degli umori di uno o dell'altro". Così all'ANSA Cecilie Hollberg, direttrice non confermata dal Mibac alla Galleria dell'Accademia, commenta la riforma del ministro Bonisoli che a Firenze farà accorpare questo museo, dove c'è il David, agli Uffizi. "Significa togliere il fiato a un museo che stava andando alla grande, era un esempio a livello internazionale di ciò che si poteva fare in poco tempo", commenta Hollberg che dal Mibac ha ricevuto una comunicazione di interruzione del rapporto da oggi. "E' una tristezza: tutto è accaduto di nascosto, a Ferragosto". I dipendenti "rimangono, sono statali a tempo indeterminato. Non vedo niente che metta a rischio i 53 dipendenti, sono comunque pochi, dovevamo essere 94. Eravamo riusciti a fare squadra".