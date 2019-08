Venezia, Joker, la paura dal sorriso

(ANSA) ROMA 21 AGO - Specie: umano mutato. Sesso: maschio. Poteri: immune a gas velenosi, veleni, tossine e controllo mentale; insensibile al dolore e provvisto di fattore rigenerante. Joker non è un cattivo qualsiasi e non a caso al Lido il film di Todd Philips, interpretato da Joaquin Phoenix é tra i più attesi in concorso alla 76/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (28 agosto-7 settembre). Al secondo posto nella classifica dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti secondo IGN, primo invece per Wizard, Joker unisce al mistero della sua origine, la forza terrificante di archetipo di questa maschera, la sua anima horror che spaventa di generazione in generazione. Una sorta di misterioso Tarocco (a metà tra il Bagatto e il Folle) questo Joker, già dalla sua prima apparizione nella primavera del 1940 nella serie a fumetti Batman pubblicata dalla DC Comics. Descritto come sadico, burlone, psicopatico, perfido, crudele, eccentrico, carismatico, brillante, astuto, intrattabile, forse fa paura perché è folle.