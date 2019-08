Scoperto più grande retablo in Sardegna

CASTELSARDO (SASSARI), 21 AGO - "Ripercorrendo le diverse fasi della costruzione della cattedrale di Castelsardo abbiamo ricostruito quello che probabilmente è il più grande retablo in Sardegna". L'ha annunciato questa mattina don Francesco Tamponi, direttore dell'ufficio Beni culturali e Commissione per l'Arte sacra della Diocesi di Tempio-Ampurias. I temi dell'opera, attribuita all'ignoto Maestro di Castelsardo, saranno svelati venerdì 23 agosto alle 21 nella cattedrale di Sant'Antonio Abate. Sarà quella l'occasione per presentare anche l'inedita opera letteraria "Il retablo perduto", curata dallo stesso sacerdote per i tipi di Susil Edizioni di Carbonia. Il volume è frutto del lavoro di digitalizzazione di Paolo Addis, di impaginazione di Fabio Ardau, con il contributo fotografico di Tore Denau. Sono tutti professionisti che lavorano per il sistema museale della diocesi tempiese, il cui direttore è Angelo Casula. Nell'opera don Francesco Tamponi svela i dettagli delle ricerche condotte con gli esperti e accademici