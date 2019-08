Restauro per Apocalypse Now 40 anni dopo

NEW YORK, 21 AGO - Nel 1979, 40 anni fa usciva nelle sale cinematografico uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Apocalypse Now, considerato il più grande film sulla guerra in Vietnam. Quarant'anni dopo quello stesso film, diretto da Francis Ford Coppola, esce in una nuova versione, restaurata ed in 4K. E nelle sale italiane il prossimo autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna. Apocalypse Now-Final Cut, ossia il montaggio finale, è stato presentato per la prima volta la primavera scorsa al Tribeca Film Festival di New York ed ha una durata di poco oltre tre ore, più lungo quindi della versione originale. Dopo un'anteprima italiana in Piazza Maggiore a Bologna per il festival del Cinema Ritrovato a fine giugno, ha aperto ieri sera il Mantova FilmFest. Apocalypse Now-Final Cut è il film che Coppola stesso ha definito la 'versione perfetta'. Era infatti convinto che la versione originale del 1979 fosse troppo tagliata e mentre Redux (una versione non integrale) risultasse troppo lunga.