Libri, Atwood e Allende regine d'autunno

ROMA, 21 AGO - Il nuovo inno alla vita e all'amore di Isabel Allende in Lungo petalo di mare (Feltrinelli), I testamenti (Ponte alle Grazie) di Margaret Atwood, seguito de Il racconto dell'Ancella, diventato premiata serie tv e la saga familiare, La vita gioca con me (Mondadori) di David Grossman, con la storia di tre donne indimenticabili. Parte con grandi stelle l'autunno 2019 in libreria dopo un'estate nera per la letteratura italiana e internazionale segnata dalla morte di maestri come Andrea Camilleri e premi Nobel come Toni Morrison della quale è in arrivo l'uscita postuma per Frassinelli la raccolta di saggi 'L'importanza di ogni parola'. Il libro raccoglie scritti e discorsi della Morrison, da quello d'accettazione del Nobel alla lettera ai caduti dell'11 settembre. E in contemporanea mondiale escono il 10 settembre, L'Istituto (Sperling & Kupfer) di Stephen King, con protagonista un dodicenne dall'intelligenza fuori dal comune e il 17 settembre Errore di sistema (Longanesi) autobiografia di Edward Snowden.