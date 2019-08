Torna il Festival della Filosofia

BOLOGNA, 21 AGO - Sarà dedicato alle riflessioni sulla 'persona', tra diritti, fragilità umana e civiltà, la 19/a edizione del Festival Filosofia 2019 che si svolgerà a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre. In 40 luoghi diversi, per le tre giornate, sono in programma oltre 50 lezioni magistrali durante le quali i protagonisti del pensiero filosofico, tra i quali Marc Augé, Massimo Cacciari o Michela Marzano, e 24 voci nuove che saranno sui palchi della kermesse, ragioneranno sul contesto in cui agiscono le persone, sul principio di dignità nel campo sociale, politico o nelle questioni bioetiche di inizio e fine vita. Festival Filosofia 2019, promosso dal Consorzio a cui aderiscono i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, prevede anche un ricco cartellone di eventi, performance artistiche e una trentina di mostre.