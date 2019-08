OLBIA, 21 AGO - Trame e intrecci per un'opera tessile dedicata a Grazia Deledda. Un lavoro corale, frutto della sinergia tra 22 centri tessili della Sardegna. Sarà esposta dal 21 agosto all'1 settembre nelle sale del Museo Meoc di Aggius, in Gallura. "Andando via. Omaggio a Grazia Deledda" nasce da una approfondita ricerca storica. Ogni arazzo è stato tessuto secondo la tradizione della comunità di provenienza, in un'ottica di valorizzazione delle specificità locali. L'inaugurazione della mostra si terrà alle 19.30 nella Sala conferenze del museo etnografico, il più grande della Sardegna. Custode della memoria storica e delle tradizioni galluresi, ospita la Mostra permanente del Tappeto Aggese, manufatto tessile particolarmente apprezzato in Italia e all'estero. Il progetto, che oltre alle mostre prevede anche uno spettacolo teatrale, prende vita da un'idea di Giuditta Sireus, manager culturale di Villacidro.