A teatro, Santamaria, Ranzi, Boni

ROMA, 21 AGO - Simone Savogin in ''Via!'' e Galatea Ranzi in ''Lezione da Sarah'' da ''L'arte del teatro'' di Sarah Bernhardt, ad aprire il 33/o Todi Festival; Claudio Santamaria protagonista a Palestrina (RM) di ''Storie del Decamerone - Il potere'' di Michele Santeramo per il cartellone di ArtCity; Alessio Boni al Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni (FR) con l'Amleto di ''Tutto il Resto è Silenzio'' e Roberto Ciufoli nel suo one man show ''Tipi'' a I solisti del teatro a Roma; fino al ''Romeo e Giulietta'' coreografato da Johan Kobborg con le stelle della danza Alina Cojocaru e Sergei Polunin a Verona: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.