Sperimentazioni dell'arte in Sardegna

CAGLIARI, 20 AGO - Musica, film e opere d'arte create sul momento per dialogare con spazi, chiese e paesaggi del sud Sardegna. È la sesta edizione di Contemporary, festival di arte d'avanguardia in programma a Donori, a pochi chilometri da Cagliari, dal 22 al 24 agosto. Per la rassegna una connotazione sempre più internazionale. A partire dalla presentazione della personale, definita Lecture, di Petr Davydtchenko, artista russo che negli anni scorsi ha sperimentato sulla sua pelle come si possa vivere alimentandosi con gli "scarti" trovati in strada: dalla frutta in eccedenza dalla vendita agli animali investiti. I numeri: tre giornate, 23 artisti, tra cui i nove residenti in Sardegna Mohsen Baghernejad, Elisa Desortes, Daniela Frongia, Yonel Hidalgo, Jose Iglesias, Cristina Pancini, Arthur Piquer, Capucine Vever e Vittoria Soddu, nove opere e installazioni, 14 performance dal vivo. La parola d'ordine sarà improvvisazione: l'ispirazione dovrà arrivare soprattutto dal contesto. E sarà fondamentale anche il fattore sorpresa.