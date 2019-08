Enrico Rava, 80 anni per grande jazzista

ROMA, 19 AGO - Compie 80 anni domani Enrico Rava, sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Annunciata per il 6 settembre, l'uscita del suo nuovo album per ECM, intitolato "Roma" e registrato dal vivo lo scorso novembre con Joe Lovano, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, Enrico Rava, nato a Trieste, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni '60, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. Nella sua lunga carriera, Rava ha collaborato, non solo con i più grandi jazzisti ma anche con personaggi di caratura come Andrea Camilleri, Michelangelo Pistoletto, Francesco Tullio Altan e Bernardo Bertolucci. Ad aprile, ed è ancora in corso, il tour mondiale Enrico Rava 80th Anniversary - Special Edition in Italia, Stati Uniti e Argentina.