Uffizi, on line collezione Santarelli

FIRENZE, 19 AGO - L'intera collezione di oltre 12600 disegni antichi e moderni raccolti dallo scultore Emilio Santarelli, donati nel 1866 alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, è ora disponibile sul sito delle museo, nella sezione del progetto Euploos in formato e-book. Lo annuncia la stessa Galleria. Un inventario manoscritto accompagnava la donazione di Santarelli, accademico e collezionista fiorentino. Il documento, edito anche a stampa nel 1870, rende conto di ogni singolo pezzo, indicandone l'autore, il soggetto, la tecnica e il valore in lire. Il dettagliato elenco permise di integrare il nucleo Santarelli nel più completo catalogo di tutti i fondi grafici del museo fiorentino, compiuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo successivo dall'allora conservatore Pasquale Nerino Ferri. La pubblicazione online del documento facilita così la consultazione dei fondi del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Il formato e-book consente la ricerca interna per numero di inventario o autore.