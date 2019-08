Festa in maschera a NY per Madonna

ROMA, 17 AGO - Madonna compie 61 anni e dopo i fasti berberi in Marocco durati giorni lo scorso anno per il suo compleanno tondo, quest'anno si è regalata 'solo' un bar. La sera del 16 agosto, giorno del suo compleanno, l'artista americana ha affittato un bar a Hudson Street a Manhattan, vicino Tribeca, trasformato completamente per ospitare 250 invitati per un party esclusivo. Coreografie anni '50 studiate e ideate dalla stessa Madonna che ha documentato su Instagram preparativi, backstage e festa. E' stata anche l'occasione per riunire tutto il suo gigantesco team in procinto di partire per il tour Madame X, il suo undicesimo che avrà inizio a Brooklyn il 12 settembre. Il bar di Hudson Street per una sera è diventato bar Madame X. Tutto italiano il catering, rivela Francesco Panella, suo amico da tempo, gestore dell'Antica Pesa a Trastevere e a Brooklyn, con il fratello chef Simone. Alla festa gli amici più intimi di Madonna, tutti in maschera, e le sue figlie Lourdes e le gemelline adottiveßEsther e Stella.