Notte Taranta:cominciato montaggio palco

LECCE, 17 AGO - Sono iniziati i lavori di montaggio del mega palco di Melpignano sul quale, il 24 agosto, saliranno artisti, ospiti e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Nel piazzale antistante l'ex Convento degli Agostiniani si sta realizzando l'imponente struttura in acciaio alta 17 metri e ampia 33 metri per 19. L'impianto audio è da 100mila watt, mentre sono 130 i metri quadri di videoled. In attesa del Concertone, proseguono gli eventi itineranti. Domani il festival sarà Castrignano de' Greci. Primo appuntamento della serata alle 19 nel Palazzo De Gualtieris con lo spettacolo teatrale 'Pupe di pane-una performance sul pane e le sue storie', prodotto dall'Accademia Mediterranea dell'Attore di Lecce e diretto da Tonio De Nitto. Alle 20 il primo concerto della sezione Altra Tela con Luigi Cinque Hypertext O'rchestra. Per la sezione dei concerti Ragnatela, al Parco Unicef di Castrignano de' Greci, a partire dalle 22, saliranno sul palco l'ensemble Armonia Greca e il Canzoniere Jonico Pizzicati Int'Allu Core.