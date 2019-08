Matera, un giardino, l'arte e l'ambiente

MATERA, 14 AGO - Per i bambini è un'occasione per giocare, rincorrendosi in un labirinto fatto di sacchi multicolori, per gli adulti è un luogo dell'anima, immerso nel cuore del Parco della Murgia, dove arte e simboli del dialogo interculturale invitano a superare pregiudizi, barriere e a tendere la mano della fratellanza tra i popoli. E' il giardino di Zyz, la più grande installazione di arte contemporanea per l'anno di Matera Capitale europea della cultura 2019 e che è diventata un forte attrattore turistico. Consente - grazie a una scaletta panoramica - di effettuare foto o selfie con lo sfondo dei rioni Sassi, patrimonio dell'Unesco dal 1993 con il Parco delle chiese rupestri. Il Giardino di Zyz, termine fenicio che significa splendente, indica anche il fiore primigenio della conoscenza e della cultura. E' stato ideato dall'artista veneziano Gianfranco Meggiato e curato dalla critica e storica dell'arte Daniela Brignone.