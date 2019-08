La strada di Casa2, nulla è come sembra

ROMA, 12 AGO - Come per la prima stagione, anche nelle seconda, composta da sei prime serate su Rai1, l'elemento thriller si mescola a quello relazionale e tematiche di stringente attualità, come l'uso dei pesticidi o le truffe nell'ambito dei marchi bio, diventano spunto per una trama ricca di colpi di scena, tra un omicidio dai contorni mistery, un suicidio, svolte ed emozioni forti. La Strada di Casa 2 con Alessio Boni (Fausto Morra), Lucrezia Lante Della Rovere (Gloria), Sergio Rubini e Massimo Poggio, con regia di Riccardo Donna. La serie tv, coprodotta da Rai Fiction e Casanova Multimedia, sarà in prima visione su Rai 1 Lunedì 16 e martedì 17 settembre, a seguire tutti i martedì alle 21:25. L'ambientazione è prevalentemente quella di Cascina Morra, magnifica tenuta agricola nelle vicinanze di Torino, con aperture a scenari internazionali, che ci porteranno in Repubblica Ceca, a Praga e dintorni