Tre stelle per galà Costa Smeralda

PORTO CERVO (ARZACHENA), 13 AGO - Giovane e stilosa, esclusiva e pop, elegante, sobria e divertente. La serata di gala nell'hotel più glamour della Costa Smeralda, il Cala di Volpe, è stata uno spettacolo di suoni, effetti, colori, balli, coreografie e, non ultimi, sapori. Un mix che ha incantato i 500 ospiti del party più esclusivo dell'estate in Sardegna. Una scelta in perfetta sintonia con la nuova linea dettata dal management di Marriot per prendere per la gola un pubblico di giovani di tutte le età, amanti della raffinatezza, delle mode e della voglia di lasciarsi andare un pò, almeno d'estate, in vacanza in una delle mete preferite dagli amanti del lusso. Ieri sera l'isola è stata protagonista a sorpresa anche sul palco sospeso sulla piscina del Cala di Volpe grazie alla voce, alla grinta e alla bellezza della giovanissima Luna Melis che ha fatto da apripista alle due protagoniste dell'evento organizzato dalla società che gestisce gli alberghi della Qatar Holding: Jess Glynne e Rita Ora.