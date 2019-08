I libri di Salinger in versione ebook

NEW YORK, 12 AGO - Dopo decenni di resistenza da parte degli eredi, i libri di J.D. Salinger saranno pubblicati come e-book. 'Il giovane Holden', 'Nove Racconti', 'Franny e Zooey', 'Alzate l'architrave, carpentieri' e 'Seymour. Introduzione' usciranno il 13 agosto in formato digitale, mentre tanti scritti inediti vedranno la luce nei prossimi sette-otto anni. Il 'New York Times' spiega che e' stato il figlio dello scrittore, Matt Salinger, a cambiare idea e dare luce verde alle iniziative editoriali. "E' l'ultimo tassello a cadere in termini di opere di autori classici" ha detto Terry Adams, vice presidente di Little, Brown and Company per il settore paperback ed e-book. Tra gli irriducibili, avevano ceduto quattro anni fa gli eredi di Raymond Carver. "Salinger era rimasto solo. Matt finora era stato molto prudente", ha detto Adams. La pubblicazione fa parte di una serie di iniziative legate al centenario dalla nascita dello scrittore (1 gennaio 1919) e all'imminente decennale dalla morte a 91 anni il 27 gennaio 2010.