"Cinemadamare", premiato regista indiano

POTENZA, 12 AGO - Il corto "Protagonista", del regista indiano Mukund Subramanian, si è aggiudicato il premio per la regia e per la sceneggiatura tra quelli girati a Nova Siri (Matera) nella settimana di Cinemadamare, la rassegna itinerante dedicata a giovani filmaker di tutto il mondo, con 23 film girati da 87 registi di 13 Paesi diversi. Ad indicare il corto vincitore sono stati gli stessi cineasti che hanno partecipato alla manifestazione: miglior attore Cristian Moriconi con il film "Alone/Solo" (Italia); miglior fotografia Travers Jacobs, con il film "Dolce far niente" (Usa); miglior montaggio Luca Debenedetti, con il film "Dolce far niente" (Italia); migliore produzione Giorgio Paoletti in "Dolce far niente" (Italia); miglior colonna sonora Javice Baires in "Alone" di Rogeiro Correira (Brasile).