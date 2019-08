Fast & Furious subito in vetta

ROMA, 12 AGO - 'Fast & Furious - Hobbs & shaw', il primo spin off della saga, diretto da David Leitch, saldo in vetta al box office americano conquista anche il primo posto dei film più visti nel weekend italiano con 1.991.292 euro di incasso. Debutta al secondo posto 'Bring the soul: the movie' di Jun-Soo Park, il film concerto dedicato al tour europeo di una band coreana diventata icona tra i giovanissimi di tutto il mondo, con 231.760 euro. Slittano dal primo al quarto posto 'Men in Black International', spin off della saga diretto da F. Gary Gray, con Chris Hemsworth e Tessa Thompson che rastrella 199.337 euro nel week end per un totale di 2.246.673 euro e dal secondo al terzo posto 'Spider man: far from home' con 200.745 euro nel fine settimana, toccando quota 11.149.932 euro. Nuovo ingresso al quinto posto dove si piazza 'The Quake -Il terremoto del secolo' di John Andreas Andersen con un esperto in terremoti che scopre che Oslo rischia di sprofondare a causa di un movimento sismico senza precedenti, con 85.862 euro.