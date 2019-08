A sorpresa Manu Chao sul Monte Canin

TRIESTE, 11 AGO - Per il suo unico concerto del 2019 in Italia e in Europa il cantastorie del mondo ha scelto il Mystery Concert sul Monte Canin al confine tra Italia, Austria e Slovenia, il concerto a sorpresa di cui non si conosce il protagonista, al quale hanno assistito oltre 5.000 persone. La manifestazione si è svolta oggi pomeriggio, come sempre nella natura, sui monti del comprensorio del Tarvisiano, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Solo alle 14, quando è salito sul palco, si è scoperto che l'ospite era Manu Chao, accolto da un applauso interminabile. Per lui, l'unica data italiana ed europea degli ultimi due anni; l'artista si è esibito in Italia l'ultima volta tre anni fa. Con lui si è esibito il chitarrista argentino Luciano Falico. Il cantastorie ha eseguito una performance durata oltre 2 ore spaziando da i brani dei Manonegra (Malavida) ai brani da solista che lo hanno reso icona mondiale (Clandestino; Me Gustas Tu; Bienvida Tjiuana; La Vida es una tombola e tantissimi altri).