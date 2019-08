Al via la mostra "Goya in Italia"

ROMA, 11 AGO - Inaugurata a Castiglione della Pescaia la mostra "Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra". Grazie a questa esposizione il pubblico potrà ammirare, per la prima volta, due opere recentemente attribuite al pittore: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell'Eneide di Virgilio, che rappresenta lo sbarco di Enea sulla costa laziale, e uno che ritrae l'uomo politico spagnolo Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore ma anche nella sua psicologia. Le tele verranno esposte 13 agosto al 7 settembre al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e dall'8 al 30 settembre al Polo Espositivo Clarisse Arte di Grosseto, gestito dalla Fondazione Grosseto Cultura.