Crawl, quando la paura è un coccodrillo

ROMA, 11 AGO - Nel titolo, 'Crawl. Intrappolati', c'è già tutto. Crawl si riferisce infatti sia al seminterrato (in inglese 'crawl space'), dove si svolge gran parte del film, che al verbo to crawl, ovvero strisciare, che descrive il movimento dei coccodrilli. Sì perche' in questo thriller-horror di Alexandre Aja (già autore di 'Piranha 3D') e prodotto da Sam Raimi, in sala dal 15 agosto con la Fox, c'è d'aver paura proprio di questi rettili dall'anima preistorica (sono in circolazione da oltre 37 milioni di anni). Solo un'ora e mezzo, e più di qualche sobbalzo sulla sedia, per raccontare la storia complicata di una figlia e un padre che si incontrano dopo anni nel posto sbagliato.