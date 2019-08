Jess Glynne e Rita Ora a Porto Cervo

PORTO CERVO, 10 AGO - Le voci di due star internazionali per suggellare il momento clou dell'estate in Costa Smeralda: il concerto di Jess Glynne e Rita Ora all'Hotel Cala di Volpe, il 12 agosto a Porto Cervo, rappresenta l'evento più atteso del 2019. Le due stelle si esibiranno sul palco fronte piscina dell'iconico albergo che Marriott Costa Smeralda gestisce per la proprietà di Qatar Holding. Ad aprire il concerto delle regine della musica internazionale sarà Luna Melis, giovanissima cantante sarda che, dopo il successo raggiunto al talent show X Factor, ha iniziato a collaborare con artisti di fama. Subito dopo toccherà a Jess Glynne e Rita Ora, due tra le più acclamate interpreti dell'universo musicale femminile.