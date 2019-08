Matera, stanza d'albergo il set di Bond

MATERA, 10 AGO - E' una stanza d'albergo, con tre grandi finestre con vista spettacolare sugli antichi rioni "Sassi", il set in costruzione a Matera - Capitale europea della cultura 2019 - per ospitare una delle scene di "Bond 25", titolo provvisorio del prossimo film con l'agente segreto di sua maestà britannica "007". La struttura sta ormai prendendo una forma definitiva, al di sotto di uno dei punti panoramici sugli antichi rioni di tufo. Il set ovviamente si è trasformato in un'attrazione nell'attrazione per i tanti turisti che affollano Matera in questi giorni. Sono tantissimi quelli che, dopo aver fotografato i Sassi, non rinunciano ad un selfie con lo sfondo della stanza dove si muoverà James Bond.